Заседание областного оперативного штаба в расширенном формате с участием руководителей органов местного самоуправления рассмотрело вопросы обеспечения противокоронавирусных мер безопасности в праздничные дни с учетом предстоящих рождественских богослужений.

Заседание областного оперативного штаба в расширенном формате с участием руководителей органов местного самоуправления рассмотрело вопросыобеспечения противокоронавирусных мер безопасности в праздничные дни с учетом предстоящих рождественских богослужений.В выходные праздничные дни не прекращаются проверки соблюдения коронавирусных ограничений в общественных местах. Мониторинг соблюдения мер безопасности в транспорте, местах торговли и общепите проводится ежедневно. В оставшиеся праздничные дни регулярные проверки продолжатся.Было отмечено, что со своей стороны Владимирская епархия принимает все необходимые меры, но очень важно, чтобы и прихожане ответственно отнеслись к своему здоровью и здоровью ближних.Напомним, что в епархии региона направлены рекомендации в Рождество.Также воздержаться от посещения церквей рекомендовано верующим, у которых имеются хронические заболевания.«Обязательно ношение защитных масок и соблюдение социальной дистанции. Обязательно должна присутствовать разметка», - пояснила пресс-секретарь Роспотребнадзора Марина Колтунова.