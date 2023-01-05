Во Владимирской области в связи с аномальными холодами растет риск возникновения пожаров Во...

Во Владимирской области в связи с аномальными холодами растет риск возникновения пожаровВо Владимирской области прогнозируется аномально холодная погода, объявлен оранжевый уровень опасности. Холода повышают риски возникновения пожаров.По прогнозу Владимирского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в период с 6 по 10 января на территории Владимирской области ожидается аномально холодная погода со средней суточной температурой воздуха на 7 градусов и более ниже климатической нормы.В ночь на 6 января ожидается резкое похолодание — понижение температуры воздуха на 10-15 градусов по сравнению с прошлой ночью.Днём 6 января ожидается понижение температуры воздуха на 10-12 градусов по сравнению с сегодняшним днём.Сотрудники МЧС призывают граждан соблюдать меры пожарной безопасности! Не рекомендуется подключать обогреватель через сетевой фильтр или удлинитель, также не стоит перегружать сеть и использовать параллельно иные ёмкие агрегаты. Также во избежание обморожений одевайтесь теплее и не задерживайтесь на улице.С начала 2023 года в области произошло 23 пожара без погибших и пострадавших, сообщает пресс-служба МЧС по Владимирской области.Фото: https://www.pxfuel.com/