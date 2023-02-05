Во Владимирской области участились случаи, когда мошенники представляются сотрудниками следкома. В...

Во Владимирской области участились случаи, когда мошенники представляются сотрудниками следкома.В последнее время в правоохранительные органы стали часто поступать сообщения о случаях телефонного мошенничества, причем представляясь сотрудниками службы безопасности банков или Следственного комитета Российской Федерации. Мошенники просят перечислить деньги на указанный ими счет, чтобы избежать хищения, сообщает Следственный комитет России по Владимирской области.Звонки совершаются с использованием специальных программ для подмены номера телефона. Злоумышленники в ходе телефонного разговора сообщают о том, что действуют в рамках расследования уголовного дела и предупреждают, что их денежные средства будут похищены мошенниками, просят скачать приложения или перейти на их сайт, где нужно оставить свои персональные данные и данные банковских карт.В ведомстве предупреждают внимательно относиться к подобным ситуациям и призывают к осторожности пожилых людей, которые часто становятся жертвами мошенников.Круглосуточный телефон доверия ведомства: 8-915-790-22-65Фото pxfuel.com