Решением суда исковые требования женщины удовлетворены частично. С Минфина в счет компенсации морального вреда взыскано 600 000 рублей.

Жительница Владимирской области, осуждённая за убийство, была признана невиновной и обратилась в суд с иском к УФК по Владимирской области и Министерству финансов РФ о взыскании компенсации морального вреда в размере 30 млн. рублей, указав, что на протяжении полутора лет, в связи с незаконным привлечением ее к уголовной ответственности, она испытывала душевные страдания и сильные переживания, бытовые и социальные неудобства.В сентябре 2019 года приговором Фрунзенского районного суда Владимира женщина была оправдана в связи с ее непричастностью к совершению особо тяжкого преступления.Представители ответчика и третьего лица не оспаривали факт причинения истцу морального вреда, однако, полагали завышенной сумму компенсации морального вреда. При этом суд, приняв во внимание практику рассмотрения аналогичных споров Европейским Судом по правам человека, посчитал возможным определить размер компенсации за каждый день содержания под домашним арестом, исходя из 1000 рублей за сутки.Решением суда исковые требования женщины удовлетворены частично: с Министерства финансов Российской Федерации за счет казны Российской Федерации в пользу истца в счет компенсации морального вреда взыскано 600 000 рублей.