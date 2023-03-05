1 марта 2023 года состоялось объединение двух институтов Владимирского государственного...
1 марта 2023 года состоялось объединение двух институтов Владимирского государственного университета - Институт экономики и менеджмента и Института предпринимательства.
Планируется, что институт будет готовить специалистов, имеющих квалификацию экономистов, но владеющих всеми тонкостями туристической сферы и гостеприимства.
Возглавил объединённый Институт экономики и туризма ВлГУ Дмитрий Андреевич Козлов, кандидат экономических наук, имеющий большой опыт работы в сферах экономики и туризма.
Фото: пресс-служба ВлГУ