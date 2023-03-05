По прогнозам синоптиков во Владимирской области опять метель, минусовые температуры ночью и, как...
По прогнозам синоптиков во Владимирской области опять метель, минусовые температуры ночью и, как следствие, гололедица.
6 марта во Владимирской области пройдёт снег, местами умеренный, что скажется на увеличении высоты снежного покрова. Температура воздуха днём будет близка к нулевой отметке. Ночью столбик термометра опустится до -6°C.
Ветер западный, 3м/с. Атмосферное давление в течение суток изменится от 734 до 738 мм.рт.ст.
На следующей неделе пройдет небольшой снег. Ожидается до -4 градусов мороза.
К середине недели прогнозируют оттепель и слякоть, до 0…+3°. Небольшое похолодание вместе с кратковременным снегом и сильной гололедицей ожидается в конце недели. Температура воздуха опустится до минус 5 градусов, сообщает Центр погоды «Фобос».
Народный прогноз погоды
В этот день почитается память преподобного Тимофея, пустынника. В народе Тимофея называли Весновеем и говорили: "Как ни злись метелица, все весной повеивает", «Дожить до Весновея, а там зима не страшна». Этот день отличался первыми солнечными оттепелями. О погоде судили и по ветрам: если в этот день теплые ветры, то и весна будет теплой.
Фото pxfuel.com