По прогнозам синоптиков во Владимирской области опять метель, минусовые температуры ночью и, как...

По прогнозам синоптиков во Владимирской области опять метель, минусовые температуры ночью и, как следствие, гололедица.6 марта во Владимирской области пройдёт снег, местами умеренный, что скажется на увеличении высоты снежного покрова. Температура воздуха днём будет близка к нулевой отметке. Ночью столбик термометра опустится до -6°C.Ветер западный, 3м/с. Атмосферное давление в течение суток изменится от 734 до 738 мм.рт.ст.На следующей неделе пройдет небольшой снег. Ожидается до -4 градусов мороза.К середине недели прогнозируют оттепель и слякоть, до 0…+3°. Небольшое похолодание вместе с кратковременным снегом и сильной гололедицей ожидается в конце недели. Температура воздуха опустится до минус 5 градусов, сообщает Центр погоды «Фобос».Народный прогноз погодыВ этот день почитается память преподобного Тимофея, пустынника. В народе Тимофея называли Весновеем и говорили: "Как ни злись метелица, все весной повеивает", «Дожить до Весновея, а там зима не страшна». Этот день отличался первыми солнечными оттепелями. О погоде судили и по ветрам: если в этот день теплые ветры, то и весна будет теплой.Фото pxfuel.com