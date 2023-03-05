Во Владимирской области при взрыве самогонного аппарата серьезно пострадала женщина. В поселке...

Во Владимирской области при взрыве самогонного аппарата серьезно пострадала женщина.В поселке Вольгинский Петушинского района в квартире пятиэтажного дома произошел взрыв самогонного аппарата. В результате взрыва пострадала 37-летняя женщина, которая с ожогами была доставлена в больницу.По словам жителей Вольгинского, к таким серьезным разрушениям, мог привести взрыв самогонного аппарата, и предполагают, что мог взорваться газ.В управлении МВД по Владимирской области подтвердили, что в квартире произошел инцидент именно с самогонным аппаратом.Полиция проводит проверку по данному происшествию и выясняет все обстоятельства произошедшего.Фото группы вконтакте «"Сплетни"| г. Покров ³³»