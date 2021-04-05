В администрации области прошло рабочее совещание по вопросу строительства школы в Покрове.

В администрации области прошло рабочее совещание по вопросу строительства школы в Покрове.Напомним, две городские школы вынуждены работать в две смены в связи с большим количеством учащихся – городских и из окрестных деревень и посёлков. Кроме того, начальная школа Покрова имеет уровень износа выше 50 процентов. Перейти на односменный режим и создать современные условия обучения позволит строительство в городе новой школы на 1100 мест.По информации , на данный момент подготовлена площадка для строительства, завершаются проектные работы по привязке проекта, следующий этап - прохождение госэкспертизы.Глава районной администрации Александр Курбатов сообщил об участии 16 марта в проводимом Администрацией Президента РФ приема граждан, в ходе которого рассматривалось обращение по вопросу строительства школы в городе Покров. В ходе данного приема представителями администрации Владимирской области была озвучена информация о планах строительства и ввода школы в 2024 году, однако, данные сроки не нашли поддержки у Администрации Президента. Администрации Владимирской области была поставлена задача построить школу к 1 сентября 2023 года.Заместителю директора департамента образования Михаилу Соловьеву поручено совместно с администрацией Петушинского района подготовить проект дорожной карты, включающий основные организационные моменты и сроки. В этот же день, в течение двух часов она была подготовлена и представлена.Совещания по теме строительства школы будут проходить каждый четверг, а при необходимости участники соберутся в администрации области.Проектируемый объект представляет собой здание школы, состоящее из 4 блоков переменной этажности (общеобразовательный корпус (блок старших классов, административно-хозяйственный блок, блок младших классов), блок 4 – физкультурно-оздоровительный блок) соединённых между собой посредством тёплого перехода.Общеобразовательный корпус по функциональному назначению делится на три блока: блок старших классов, административно-хозяйственный блок, блок младших классов. Другие важные характеристики: наполняемость классов – 25 человек; режим работы школы – односменный с продленкой; вместимость актового зала (концертный зал) – 350 мест; штат сотрудников школы – 102 человек; количество педагогов в школе – 43 человек.