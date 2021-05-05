Трасса будет готова в начале следующего года.

Лыжероллерная трасса появится в Александрове и будет соответствовать стандартам Международного Союза биатлонистов.Это позволит проводить соревнования регионального и межрегионального уровней. Трассу можно использовать для роликовых коньков, велоспорта, кроссового бега, сдачи норм ГТО. Почти девяносто миллионов рублей выделят из местного и областного бюджетов. Строительство уже началось. Трасса будет готова в начале следующего года.Анна Кузнецова, глава администрации Александровского района: «Поступал вопрос о вырубке деревьев в районе старого кладбища Снопово. Этот массив, этот участок, проектом не затрагивается никак. Участок старого кладбища, на котором сейчас не производятся захоронения, остаётся полностью свободным, не тронутым. Кто-то даже уточнял, что имеется информация, о том, что высаживались жителями деревни Снопово, уходившими на фронт, деревья где-то в этом микрорайоне. Эта часть зелёных насаждений не затрагивается проектом”.