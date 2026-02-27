Мужик приходит к директору цирка.
- Есть обалденный номер. Я поднимаюсь под купол цирка и прыгаю вниз головой с 20 метров на арену без всякой страховки. Встаю с манежа, приветствую публику. Пойдет?
- А вы сколько хотите за это?
- Триста долларов за каждый прыжок.
- Ну, надо посмотреть.
Идут на арену, мужик залезает под самый купол, прыгает вниз. Страшный удар головой о манеж, во все стороны опилки... Мужик, покачиваясь, поднимается...
Директор:
- В общем, неплохо. Значит, триста долларов...
- Три тысячи.
- Как три тысячи? Вы же только что говорили - триста.
- Ну, я тогда еще не пробовал!!! ...
еще анекдот!