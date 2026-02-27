Во Владимирской области Сотрудники Госавтоинспекции ОМВД России «Собинский» задержали 17-летнего подростка, который угнал вишневую «семерку» в Лакинске. Чтобы остановить юного нарушителя,

Во Владимирской области Сотрудники Госавтоинспекции ОМВД России «Собинский» задержали 17-летнего подростка, который угнал вишневую «семерку» в Лакинске. Чтобы остановить юного нарушителя, инспекторам ДПС пришлось устроить погоню и открыть огонь по колесам автомобиля. Об этом сообщили в МВД региона. Заметив подходящую под описание машину без номеров на трассе, полицейские потребовали водителя остановиться, но тот лишь прибавил