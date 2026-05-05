Посёлок Доброград был образован в декабре 2019 года. Он вошёл в состав Новосельского сельского поселения Ковровского района. В марте 2022 года он был выделен в самостоятельное муниципальное

Посёлок Доброград был образован в декабре 2019 года. Он вошёл в состав Новосельского сельского поселения Ковровского района. В марте 2022 года он был выделен в самостоятельное муниципальное образование со статусом городского поселения. В ноябре 2025 года, после преобразования поселений, входящих в состав Ковровского района, были созданы два новых муниципальных образования: Ковровский муниципальный округ и муниципальный