Захватил в плен хан Батый русских богатырей: Илью Муромца, Добрыню Никитича и Алешу Поповича.
Сразу убить- скучно, решил покуражиться:
"Измерять,- говорит,- будем сейчас ваши члены. Если в сумме метр наберется, отпущу, а, если нет, то сосать вам у всего моего войска." Начали по старшинству: достал Илья Муромец- 55 см.
Погрустнел Батый.
Достал Добрыня- 40 см.
Хан чернее ночи стал.
Достал Алеша Попович- ровно 5 см, ровно метр набрали.
Скрепя сердце отпустил их хан.
Спустя год, сидят богатыри у костра, вспоминают:
Илья: "Эх, вот, если б у меня тогда встал, то и вы бы не понадобились: сразу б норму выполнили."
Добрыня: "А, если б у меня встал, то вдвое бы ее перекрыли..."
Алеша: " Ага! Вот, если б у меня тогда не встал!!!! сосали б мы до сих пор у всей орды!!!"
еще анекдот!