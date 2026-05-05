Сидит Заяц (З) и книгу по логике читает. Тут к нему подходит волк (В) и спрашивает:
В:А что это ты читаешь?
З:Книгу по логике.
В:А что это такое?
З:Ну смотри. У тебя спички есть?
В:Ну есть.
З:Если есть спички, то значит ты куришь!
В:Ну курю!
З:Если куришь, значит деньги есть!
В:Ну есть.
З:Если деньги есть, значит ты работаешь!
В:Ну работаю!
З:Если работаешь, значит много денег зарабатываешь!
В:НУ???
З:А если много денег зарабатываешь, значит тёлки есть!
В:ДА!
З:Если тёлки есть, то значит ты их в клубы водишь!
В:Вожу!
З:А если ты их в клубы водишь, то значит, что потом ты с ними спишь!
В:Допустим сплю!
З:А если ты с тёлками спишь, то это значит что ты не кастрат!!!
В:Вот это да! Дай почитать!
Взял волк книгу, идет по лесу и тут ему на встречу Медведь (М) иде
еще анекдот!