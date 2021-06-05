Банк ВТБ, ПАО «Газпром нефть» и ПАО «Аэрофлот» подписали Меморандум о сотрудничестве с целью реализации нового способа проведения онлайн-платежей, который позволит мгновенно проводить ..

Банк ВТБ, ПАО «Газпром нефть» и ПАО «Аэрофлот» подписали Меморандум о сотрудничестве с целью реализации нового способа проведения онлайн-платежей, который позволит мгновенно проводить расчеты за авиатопливо. Подписание состоялось в рамках Петербургского международного экономического форума - 2021.Меморандум предусматривает создание и внедрение инновационных технологических решений управления финансовыми потоками, совершенствование и развитие системы расчетов, способствующей минимизации рисков обслуживания финансовых платежей.Внедрение расчетов на базе блокчейн позволит сократить время проведения транзакций за авиатопливо с нескольких дней до нескольких секунд. Все финансовые операции будут проводиться в режиме реального времени в формате 24/7, а современные технологии криптографии сделают их абсолютно безопасными.Интеграция новой системы расчетов позволит существенно сократить и оптимизировать не только время, но и расходы участников за счет исключения необходимых ранее этапов сделки, таких как внесение аванса за топливо или получение банковских гарантий. Все данные о сделках, проводимых на базе блокчейн-платформы, гарантированно сохраняются в системе и доступны всем участникам процесса.Андрей Костин, президент-председатель правления банка ВТБ: «Трансформация традиционных банковских моделей взаиморасчетов обусловлена молниеносным развитием цифровой сферы, которая стала неотъемлемой частью современной экономики всего мира. Фокусируясь на этом, банк ВТБ сделал ставку на внедрение инновационных продуктов. Яркий пример – создание платежного модуля для проведения расчетов на базе блокчейн. Эффективная схема взаиморасчетов решает сразу несколько задач, позволяя нашим партнерам – ПАО «Газпром нефть» и ПАО «Аэрофлот» – сэкономить время и денежные средства. Внедрение этого решения в линейку транзакционных продуктов нашего банка – еще один шаг к цифровизации процессов и совершенствованию клиентского опыта».Александр Дюков, председатель правления «Газпром нефти»: «”Газпром нефть” первой в мире успешно применила собственную блокчейн-платформу для организации заправок воздушных судов. Наша разработка – программа Smart Fuel – позволила повысить уровень финансовой безопасности процедуры оплаты топлива и при этом существенно сократила время взаиморасчетов – с нескольких дней до 15 секунд. Уверен, что в партнерстве с ведущим банком и главным авиаперевозчиком нашей страны, мы продолжим активное развитие и масштабирование этого сервиса, а также будем изучать возможности создания новых специализированных цифровых инструментов для авиаотрасли».Михаил Полубояринов, генеральный директор ПАО «Аэрофлот»: «Группа Аэрофлот последовательно внедряет самые современные методы управления операционной деятельностью, бизнес-процессами, взаиморасчетами. Участие в разработке цифровых инновационных продуктов, демонстрирующих эффективность, таких как цифровой платежный модуль на основе блокчейн-технологии, это инвестиция в эффективность и надежность».