Чемпионат по профессиональному мастерству среди ветеранов и участников специальной военной операции «Абилимпикс» стартовал в Казани 26 июня и продлится до 1 июля. Более 800 участников из

Чемпионат по профессиональному мастерству среди ветеранов и участников специальной военной операции «Абилимпикс» стартовал в Казани 26 июня и продлится до 1 июля. Более 800 участников из разных уголков страны продемонстрируют свои навыки в 21 компетенции. Им также будет доступно профтестирование и знакомство с новыми профессиями. Чемпионат «Абилимпикс» даёт ветеранам уникальную возможность получить новые профессиональные навыки, освоить