За сутки во Владимирской области от коронавируса умерли ещё семь человек. Об этом 5 июня сообщил федеральный портал стопкоронавирус.рф. За весь период наблюдения в регионе зарегистрировали ..

За сутки во Владимирской области от коронавируса умерли ещё семь человек. Об этом 5 июня сообщил федеральный портал стопкоронавирус.рф. За весь период наблюдения в регионе зарегистрировали 1211 летальных исходов.При этом 31 441 пациент с Covid-19 оправился от болезни. За прошедшие сутки врачи выписали из владимирских больниц ещё 49 человек.Напомним, что за минувшие сутки медики в области ещё 51 случай ковида.