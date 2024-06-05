Об этом сообщается в пресс-службе регионального Правительства.

70 миллионов рублей получат муниципалитеты во Владимирской области. Об этом сообщается в пресс-службе регионального Правительства.Эти деньги пойдут на решение местных вопросов. Гусь-Хрустальному, например, понадобится 643 тысячи рублей на ремонт в образовательных учреждениях. Александровскому району деньги пригодятся для ремонта уличной сети. Полный список опубликован на сайте областного Правительства.Напомним, поступления средств стало возможным благодаря господдержке «30 на 70», где 30% – пожертвования граждан.