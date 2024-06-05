5 июня - для кого-то обычный летний день, но не для сотрудников ГБУ ВО «Экорегион».

5 июня - для кого-то обычный летний день, но не для сотрудников ГБУ ВО «Экорегион». Этот день по указу Президента РФ Владимира Путина от 21 июля 2007 года по инициативе Комитета по экологии Государственной Думы РФ был провозглашен «Днем эколога» — профессиональный праздник всех российских защитников природы, специалистов по охране окружающей среды, общественных деятелей и экологов-активистов.Отметить этот праздник ГБУ ВО «Экорегион» поспешило в кругу друзей и партнеров. В рамках празднования профессионального праздника сотрудники ГБУ ВО «Экорегион» при поддержке Министерства природопользования и экологии Владимирской области вместе с партнерами организовали различные экологические мероприятия, лекции и мастер-классы.Участниками праздника стали воспитанники МАУДО «СЮН «Патриарший сад», учащиеся общеобразовательных школ Владимирской области, а так же онлайн подписчики социальной группы https://vk.com/ecoreg33.Целью всех мероприятий стало не только привлечение внимания подрастающего поколения к проблемам сохранения окружающей среды, но и наглядный пример того, что каждый может внести свой вклад в защиту природы.В этот день присоединиться к празднику и помочь в оздоровлении природы может любой желающий. Для этого достаточно лишь заменить пластиковый пакет на удобную сумку-шопер, отказаться от одноразовых емкостей и купить многоразовую бутылку или стакан, заменить дома лампочку на энергосберегающую, поучаствовать в природоохранных акциях. И для этого совсем не нужно больших усилий или кардинально менять свой жизненный уклад. Достаточно добавить в свой распорядок пару полезных эко-привычек. Ведь жить в экологически благоприятном районе, городе, регионе возможно. Главное - начать с себя.