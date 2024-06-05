Из-за пожара в многоквартирном доме во Владимире сотрудниками МЧС эвакуировано 20 человек Сегодня...

Из-за пожара в многоквартирном доме во Владимире сотрудниками МЧС эвакуировано 20 человекСегодня (5 июня 2024 года) около 10.30 произошел пожар в многоквартирном жилом доме на улице Каманина в городе Владимире. Как сообщают в пресс-службе МЧС по Владимирской области, пострадало имущество в квартире на площади 1,5 квадратных метров.По информации спасателей, погибших и пострадавших нет. С места пожара эвакуировано 20 человек.К ликвидации пожара привлекались 5 единиц техники 16 человек личного состава.Причина пожара устанавливается.Главное управление МЧС России по Владимирской области напоминает: в случае пожара необходимо звонить по телефонам «01» или «101». Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов.Фото: МЧС по Владимирской области