В Юрьев-Польском начался ремонт главной площади города – площади Крестьянской и главной улицы города – улицы Владимирской. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса. На Крестьянской

В Юрьев-Польском начался ремонт главной площади города – площади Крестьянской и главной улицы города – улицы Владимирской. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса. На Крестьянской площади находится Юрьев-Польский кремль, а еще через нее проходят основные городские магистрали и,собственно, Владимирская улица. всего отремонтируют 400 метров дороги. Сейчас уже выполнено фрезерование – снят изношенный асфальт и на