Запущен проект «История Владимирской области в семейном архиве».

Запущен проект «История Владимирской области в семейном архиве». Об этом 4 июня рассказала регионального правительства.Мероприятие посвящено 80-летию нашего края. Организаторами выступают Министерство по организации деятельности мировых судей, органов ЗАГС и архивов и Управление массовых коммуникаций.Земляков пригашают поделиться историями своих семей, которые принимали участие в развитии Владимирской области. Граждан просят присылать фотографии, видеоролики и документы из семейных архивов, которые могут поведать об основных этапах развития территории с августа 1944 года.«Затем на основе собранных материалов состоится выставка, презентация которой состоится в августе», - говорится в сообщении пресс-службы правительства.