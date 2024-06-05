Это уже не первый случай выпадения ребенка из окна.

В Министерстве здравоохранения Владимирской области сообщили о пятом случае выпадения маленького ребенка из окна. Последний инцидент произошел 4 июня в одном из домов Владимира, где, по предварительным данным, малыш выпал с шестого этажа. Ребенок выжил и находится на лечении в больнице, его жизни ничего не угрожает.Минздрав отметил, что за последние две недели это уже пятый случай выпадения детей из окон квартир в регионе, из которых два произошли во Владимире. Особенно часто такие инциденты случаются с детьми до трех лет, причем самому маленькому ребенку было всего полтора годика.