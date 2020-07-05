05.07.2020

2020-07-05 14:55:03

Владимирские любители острых ощущений проплыли по реке 55 километров

Поход на байдарках - звучит заманчиво, но так ли просто его организовать? Владимирские туристы за три дня проплыли по реке 55 километров. Они сплавлялись в Гусевском районе по реке Пра до озера Великого. Алексей Лясоха - один из участников похода, поделится с нами подробностями.

- Стараемся каждый год плавать. Как правило, в августе.. Но здесь столько времени была это сидение дома. Захотелось, как только выпустились, сразу поехать.

Как все новички, трудности такие - то солнце, то ветер, то комары, то мошки. И это сидячее положение, когда гребешь. Через час, через два начинает все затекать. Надо обязательно остановиться, размяться. Для новичка это все так существенно. Мы отснавливались, делали перекурчики и снова шли, по речке спускались.

У нас был Алексей, который ходит в тайгу на 45 дней с большим опытом выживания. Мы на уровне него выглядели как новички. С ним нам было спокойно, он нам все организовал, это были его плавсредства.

Завтрак у нас состоял из гречневой каши со сгущенкой. Все это, как вы видите, в котелках на огне. Это на утро просто деликатес. Дома так, наверное, не получится сто процентов. А на обед у нас были макароны с тушенкой. Это деликатес номер два. Это, видимо, навеяло. Так сказать, гречка есть, сгущенка есть, их лучше всего смешать. Другого варианта даже и не было.Это было как какой-то чизкейк, пироженое.

Был такой момент, было это обеденное время. Мы остановились на перекур, чтобы закупиться продуктами. И мы взяли воду и все необходимое. И буквально через 5-10 минут было видно, как находит большая туча. И пошла рябь. И лодку всё время переворачивало боком. То есть был даже вариант, что мы перевернемся. И было понятно, что ты никуда не денешься. Со стихией бороться вообще бесполезно. И мы просто старались выгребать, чтобы нас не сносило к берегу. Это было порядка получаса тяжелой работы. И ты понимал, тебя к берегу прижмет и ты дальше не пойдешь. И это было немножко тяжело. Немножко даже тревожно. И ветер, и эти волны. И позвонить некому, никто не прилетит и не спасет.

И через день буквально перестаешь замечать мошек и комаров. И относишься к ним как вокруг тебя к компании своей. Поэтому объединяешься с природой, а в городе такого не получишь наслаждения. Поэтому надо ходить.