В Коврове мужчина обвиняется в совершении трёх дачных краж.

По информации пресс-службы УМВД России по Владимирской области, в мае 2024 года обвиняемый житель Коврова совершил три преступления. Он срезал сетку-рабицу у двух участков и пробирался в дом через окна. В один из домов мужчина забирался дважды.В список украденных вещей вошли латунные краны, медные провода и другие металлические предметы. Всё незаконно полученное мужчина продавал на скупке металла. Суммарно ущерб составил более 21 тысячи рублей.На данный момент мужчина заключён под стражу и ожидает суда.