В отношении жителя села Ляхи Меленковского района возбуждено уголовное дело.

В отношении жителя села Ляхи Меленковского района возбуждено уголовное дело. Мужчину обвиняют в незаконной добыче водных биологических ресурсов на особо охраняемых природных территориях.Инцидент произошёл в заказнике «Окский береговой». Как сообщила региональной прокуратуры, сельчанин ловил рыбу с самодельной лодки при помощи 50-метровой сети. Гражданин нелегально добыл несколько экземпляров стерляди, язя и леща.Расследование продолжается.