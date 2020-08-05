В ходе разряжания оружия военнослужащий нарушил требования безопасности и произвёл непреднамеренный выстрел.

Комиссия командования Западного военного округа совместно с правоохранительными органами устанавливает все обстоятельства гибели военнослужащего в Ковровском районе.Как сообщили в пресс-службе Западного военного округа, 5 августа при проведении плановых занятий по огневой подготовке на одном из полигонов во Владимирской области в ходе разряжания оружия военнослужащий нарушил требования безопасности и произвёл непреднамеренный выстрел, в результате которого получил ранение военнослужащий контрактной службы.Он был оперативно доставлен в лечебное учреждение, где ему была оказана вся необходимая медицинская помощь.Несмотря на усилия врачей военнослужащий от полученного ранения скончался.