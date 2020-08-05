У молодого человека сотрудники полиции изъяли синтетическое наркотическое средство.

Следователем отделения МВД России по Гороховецкому району завершено расследование уголовного дела в отношении ранее не судимого 27-летнего местного жителя. Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 228 Уголовного кодекса Российской Федерации.В мае текущего года сотрудниками полиции на железнодорожной станции, расположенной в Гороховецком районе, были задержаны двое молодых людей. В ходе личного досмотра один из задержанных добровольно выдал полимерный пакетик с порошком белого цвета и пояснил, что это наркотик, который он приобрел в соседнем регионе для личного потребления.Изъятое вещество было направленно на экспертизу, которая показала, что в полимерном пакетике находится наркотическое вещество синтетического происхождения, производное от наркотического средства N-метилэфедрон, массой 1,16 грамма.В настоящее время материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу.