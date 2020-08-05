Не пропустите «Вести-Владимир» в 9 часов на канале «Россия»!

Интересно, ярко и понятно. Во Владимире для детей откроется новое музейное пространство.Где лучше, а главное, дешевле отдохнуть после пандемии? Ответы - в актуальном интервью.И прославиться хорошими делами все-таки можно. Кто помог брошенным животным?Не пропустите «Вести-Владимир» в 9 часов на канале «Россия»!