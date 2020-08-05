Что получат победители?

Конкурс проводился в двух номинациях: дома, введенные в эксплуатацию до 2014 года и с 2015 по настоящее время. Среди «старичков» победителем стал дом 19ж, расположенный в Коммунаре на улице Центральной – сосед нашумевшей новостройки с превышением этажности. Напомним, собственники квартир в этой новостройке продолжают бороться за свои права, а дом так и не введен в эксплуатацию.Среди «новичков» первое место занял дом на улице Садовой - №11а.Что получат победители? Обладатели призовых мест – 1,2,3 - будут награждены Дипломами администрации города. Наиболее активные участники конкурса получат благодарственные писма горадминистрации