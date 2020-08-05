Еще на одного. Теперь их 54. И почти в два раза больше, чем в прошлом году

По данным на 1 августа, количество детей, сдавших ЕГЭ с максимальным результатом увеличилось на одного. Теперь их 54. Количество стобалльников увеличилось практически в два раза. В прошлом году таких выпускников было 34. По мнению педагогов, дистанциооное обучение не помешало подготовится тем, кто этого хотел. Подтверждение тому – достойные результаты100 баллов на ЕГЭ набрали:17 выпускников - по русскому языку (в 2019 году – 15 человек13 - по химии (в 2019 году – 10)9 - по информатике и ИКТ (в 2019 и 2018 году – по 2)6 - по обществознанию,5 - по истории,2 - по географии (в 2019 году по этим предметам стобалльников не было).1 - по литературе (в 2019 году – 2 человека)1 - по математике профильного уровня (в 2019 году – 1, в 2018 году – 1).Наибольшее количество стобалльников – во Владимире. Это 20 выпускников школ и гимназий областного центра (в гимназии №3 – 6 человек, в СОШ №25 – 4, в гимназии №23 – 3, в СОШ №37 – 2, в СОШ №№ 10, 22, 32, 36 и 48 – по 1).В учебных заведениях Коврова 100 баллов набрали 11, в Кольчугинском районе – 5 выпускников, в г. Гусь-Хрустальном – 4, по 3 выпускника в Муроме и Александровском районе.