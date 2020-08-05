Всего на территории региона выявлено 5705 случаев заболевания COVID-19

За прошедшие сутки на 5 августа во Владимирской области, по данным регионального Управления Роспотребнадзора, лабораторно подтверждено 22 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.5 новых случаев выявлено в Ковровском районе;4 – в Муромском районе;4 – в Юрьев-Польском районе;3 – во Владимире;2 – в Меленковском районе;2 – в Петушинском районе;1 – в Киржачском районе;1 – в Александровском районе.Всего на территории Владимирской области выявлено 5705 случаев заболевания COVID-19. Лидерами по числу заражённых остаются город Владимир – 975, Гусь-Хрустальный район – 824 и Петушинский район – 659.