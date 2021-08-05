Сообщение о возгорании в многоквартирном жилом доме поступило накануне в 16-34 с улицы Интернациональная, 40А.

Сообщение о возгорании в многоквартирном жилом доме поступило накануне в 16-34 с улицы Интернациональная, 40А.На момент прибытия к месту пожара наблюдался дым из квартиры 3-го этажа. Сотрудниками МЧС было сформировано 1 звено газодымозащитной службы для тушения пожара и эвакуации людей. Пожарные ликвидировали горение в квартире на площади 3 кв. м. Сгорело имущество на кухне, сообщила пресс-служба МЧС по Владимирской области.Погибших и пострадавших нет. Эвакуировано 9 человек их них 3 детей.На пожар привлекались 6 единиц техники, 15 человек личного состава. Дознаватели МЧС России устанавливают причину пожара.