«Ростелеком» назвал самые популярные точки Wi-Fi, построенные во Владимирской области в рамках проекта «Устранение цифрового неравенства» (УЦН)[1]. Первое место по количеству сессий и трафику

«Ростелеком» назвал самые популярные точки Wi-Fi, построенные во Владимирской области в рамках проекта «Устранение цифрового неравенства» (УЦН)[1]. Первое место по количеству сессий и трафику за семь месяцев текущего года принадлежит селу Горки Юрьев-Польского района, второе место – у поселка Артёма Камешковского района, третье – у поселка Костенец Селивановского района. Свыше 30 % всех абонентов используют