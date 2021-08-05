По инициативе прокурора Петушинского района на территории садового товарищества проведены работы по обеспечению безопасности при эксплуатации электроустановок

По инициативе прокурора Петушинского района на территории садового товарищества проведены работы по обеспечению безопасности при эксплуатации электроустановокПрокуратурой Петушинского района проведена проверка по обращению местного жителя по вопросу надлежащего проведения электромонтажных работ по установке индивидуальных приборов учета электроэнергии. Выявлено отсутствие заземления щитов управления на внешних электроопорах за границей садовых участков на территории СНТ «Росинка-1».В этой связи прокуратурой района председателю садового товарищества внесено представление, по результатам его рассмотрения 1 лицо привлечено к дисциплинарной ответственности, проведены работы по заземлению 62 щитов управления, сообщила пресс-служба облпрокуратуры.Таким образом, по инициативе прокурора Петушинского района на территории садового товарищества проведены работы по обеспечению безопасности при эксплуатации электроустановок.Фото