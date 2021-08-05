Злоумышленник похитил имущество из домов и хозпостроек, организовал тайник в лесу, планируя в дальнейшем реализовать похищенное.
В конце июля в Отделение МВД России по Селивановскому району поступили сообщения о хищении имущества с частных территорий.
В одном из случаев неизвестный, взломав крышу, проник в дом, откуда похитил электроприборы. Во втором случае предметом преступного посягательства стала бензопила, хранившаяся в хозяйственной постройке. Злоумышленник проник внутрь, сорвав навесной замок.
Суммарный ущерб, причиненный собственникам, превысил 18 000 рублей.
Сотрудники уголовного розыска при содействии экспертов-криминалистов и участковых уполномоченных полиции провели комплекс мероприятий, в результате которого установили подозреваемого в совершении краж. Им оказался 53-летний житель Вязниковского района.
Мужчина был задержан на территории Селиваново и впоследствии заключен под стражу.
В дальнейшем оперативники установили ещё два эпизода противоправной деятельности фигуранта.
Похищенное имущество сотрудники полиции обнаружили в тайнике, организованном задержанным в лесу. Чужое имущество злоумышленник планировал реализовать.
Следователями Отд МВД России по Селивановскому району в отношении фигуранта возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ (кража).
Полицейские проводят проверку на причастность подозреваемого к иным преступлениям.