37- летний местный житель приобрел поддельный документ через интернет-ресурс.

В конце июня текущего года при несении службы инспекторами ДПС ОМВД России по Юрьев-Польскому району был остановлен автомобиль «Нива Шевроле» под управлением 37- летнего местного жителя.Предоставленное мужчиной водительское удостоверение вызвало у сотрудников полиции сомнение. При проверке по имеющимся базам данных было установлено, что удостоверение с таким номером выдано другому человеку. Документ был изъят и направлен на экспертизу.По результатам проведенной экспертизы удостоверение признано поддельным.В ходе проведения проверки сотрудниками полиции установлено, что мужчина, ранее не привлекавшийся к уголовной ответственности, приобрел поддельное удостоверение на одном из сайтов в сети Интернет.В настоящее время в отношении данного гражданина отделением дознания ОМВД России по Юрьев-Польскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 327 УК РФ. Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до одного года.