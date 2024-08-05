Случаев заболевания энцефалитом не выявили.

На прошлой неделе во Владимирской области клещи укусили 14 взрослых и трех детей, согласно информации, опубликованной региональным управлением Роспотребнадзора 5 августа.Снятых с людей клещей отправили на анализ, и ни один из них не оказался переносчиком энцефалита — самого опасного заболевания, которое могут передать эти насекомые. С начала сезона укусов (31 марта) от клещей пострадали 1 473 человека, из которых 332 — дети. За этот период было выявлено два зараженных болезнью Лайма клеща.