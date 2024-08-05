Группа добровольцев из Владимирской области отправилась в зону СВО Своих не бросают. Очередная...

Группа добровольцев из Владимирской области отправилась в зону СВОСвоих не бросают. Очередная группа наших земляков - добровольцев отправилась в зону специальной военной операции. Сначала бойцы сначала пройдут обучение на полигоне, после чего попадут в боевые подразделения.С напутственными словами к ним обратились представители Правительства региона, ЗакСобрания, областного военкомата, духовенства. Поддержать добровольцев пришли активисты общественных и ветеранских организаций и, конечно, родные и близкие.Напомним, по указу Президента, федеральную единовременную выплату увеличили до 400 тысяч рублей. В сумме с региональной, поддержка бойцов теперь составляет 800 тысяч рублей.Вступить в ряды добровольцев можно в областном центре, в пунктах отбора на службу по контракту на улице Стрелецкой и первой Пионерской.Александр, доброволец:- У меня много детей, у меня четверо сыновей. И я хочу, чтобы у них было хорошее детство, счастливое детство. И они не видели вот этого всего. Самое главное, понимать, что здесь нас ждут и поддерживают.