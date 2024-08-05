Много спит, ластится и сидит на подоконнике: во Владимире трехцветная кошка Василиса ищет...

"Много спит, ластится и сидит на подоконнике": во Владимире трехцветная кошка Василиса ищет домВремя нашей постоянной рубрики - Хочу домой. В добрые руки волонтеры приюта "Дорога добра" пристраивают очаровательную трехцветную кошку Василису.Ее спасли с улицы в начале лета. Она жила в одном из городских поселков, и жалобно просила ее покормить днем и ночью. Сейчас добровольцы говорят о ней так: идеальная кошка. Много спит, ластится, сидит на подоконнике. Единственное "но" - не дружит с другими кошками.Возраст Василисы полтора года, от блох и паразитов обработана, к лотку приучена. Анализы сданы. Со стерилизацией в приюте помогут.Если вам приглянулась кошечка - звоните на номер ответственного волонтера.Телефон волонтера: 8 919-006-29-39 Светлана.