Много спит, ластится и сидит на подоконнике: во Владимире трехцветная кошка Василиса ищет...
"Много спит, ластится и сидит на подоконнике": во Владимире трехцветная кошка Василиса ищет дом
Время нашей постоянной рубрики - Хочу домой. В добрые руки волонтеры приюта "Дорога добра" пристраивают очаровательную трехцветную кошку Василису.
Ее спасли с улицы в начале лета. Она жила в одном из городских поселков, и жалобно просила ее покормить днем и ночью. Сейчас добровольцы говорят о ней так: идеальная кошка. Много спит, ластится, сидит на подоконнике. Единственное "но" - не дружит с другими кошками.
Возраст Василисы полтора года, от блох и паразитов обработана, к лотку приучена. Анализы сданы. Со стерилизацией в приюте помогут.
Если вам приглянулась кошечка - звоните на номер ответственного волонтера.
Телефон волонтера: 8 919-006-29-39 Светлана.