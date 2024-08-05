Начальник отдела безопасности движения Владимирпассажиртранса Дмитрий Кнутов рассказал о...

Начальник отдела безопасности движения Владимирпассажиртранса Дмитрий Кнутов рассказал о валидаторах нового образцаВ областном центре в общественном транспорте третью неделю подряд тестируют валидаторы нового образца. И пока они вызывают у граждан массу вопросов: как правильно приложить карту, как понять, что оплата прошла? И как будут выявлять "зайцев", если СМС об оплате приходит через несколько часов, а билетов новый валидатор не выдает?Подробнее о новой системе “Вестям” рассказал начальник отдела безопасности движения Владимирпассажиртранса Дмитрий Кнутов.Дмитрий Кнутов, начальник отдела безопасности движения АО "Владимирпассажиртранс":- Для того, чтобы оплатить проезд, вам необходимо прикоснуться банковской картой либо к экрану, либо к боковым частям валидатора. Дождаться звукового сигнала и увидеть стрелочку и надпись 22 рубля. Это сигнал о том, что проезд оплачен. Они работают без выдачи билетов. Только оплата по безналу. Любой желающий, который хочет получить билет, может пройти к водителю, где находится головной валидатор, и там за наличку получить билет в виде бумажного носителя. Самая частая проблема - это неоднократная оплата проезда. То есть граждане не видят и не слышат, что написано на экране. Поэтому, проявляя добросовестность, пытаются оплатить, ожидая билет.- Если оплата не прошла, что будет дальше?- Там будет кружочек красный с крестиком. Что оплата не прошла. Звук немножечко другой. Для контроля безбилетного проезда существуют, так называемые, контрольные валидаторы, которые осуществляют проверку. Контролер входит в салон. И вы той банковской картой, которой оплачивали проезд, прикладываете к контрольному валидатору. Там все видно, проезд оплачен, либо нет. На данный момент планируется оборудовать еще порядка 20 троллейбусов. То есть заменить старые валидаторы, которые выдавали бумажные билеты. Их заменить такими же безбилетными валидаторами. И со временем будет рассматриваться вопрос о переходе на полностью бескондукторный метод оплаты проезда.