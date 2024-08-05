На территории Ковровского района удалось заметить и сфотографировать гнездо с взрослыми птенцами ястреба-тетеревятника.

На территории Ковровского района удалось заметить и сфотографировать гнездо с взрослыми птенцами ястреба-тетеревятника. Об этом рассказала пресс-служба Госохотинспекции Владимирской области.Специалисты отмечают, что данный пернатый хищник является самым крупным из рода ястребов. Самец может весить более килограмма, а размах его крыльев – достигать метра. Самки же ястреба-тетеревятника ещё крупнее!Гнёзда эти прекрасные создания предпочитают сооружать в лесах, недалеко от мест охоты. Ястребы добывают разных животных, в том числе белок и зайцев.