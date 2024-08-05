В рамках реализации национального проекта «Жильё и городская среда» в посёлке Городищи Петушинского района благоустроили стадион «Труд».

В рамках реализации национального проекта «Жильё и городская среда» в посёлке Городищи Петушинского района благоустроили стадион «Труд». Об этом рассказала правительства Владимирской области.Работы по обновлению спортивного объекта велись с 2020 по 2024 годы. Специалисты сделали на стадионе новое покрытие, а по всему периметру поставили металлические ограждения. Здесь восстановили беговые дорожки и отремонтировали хоккейную площадку. Кроме того, «Труд» получил новые тренажёры, скейт-парк и универсальную площадку для занятий спортом. Также на территории объекта наладили освещение и организовали видеонаблюдение.«В общей сложности на реализацию проекта было потрачено более 18 млн руб. с учётом федерального, областного и местного бюджетов», - говорится в сообщении пресс-службы регионального правительства.