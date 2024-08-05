В Суздале состоялся один из самых ярких фестивалей - сап-карнавал Посмотреть на древний город...

В Суздале состоялся один из самых ярких фестивалей - сап-карнавалПосмотреть на древний город совсем с другой стороны. Более полутора тысяч участников в необычных костюмах проплыли 8-километровую дистанцию на сап-бордах по Каменке.Сами участники в шутку называют заплыв "СУП-фестивалем". Каменка в эти выходные, действительно, была похожа на суп из самых невероятных "ингредиентов". Какой-то определенной темы у карнавала не было. Поэтому рядом с диснеевскими принцессами по реке плыли персонажи отечественных мультфильмов, Дед Мороз, Леший, Баба-Яга, Русалочка, даже пожарный в полной экипировке. А некоторые брали в заплыв своих четвероногих любимцев.Приз за лучший костюм - сап-комплект - достался надувному инопланетянину.