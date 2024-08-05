Халатный водитель из Ивановской области попал под уголовное дело. Нарушение ПДД 25-летним парнем стало причиной аварии, в которой сильно пострадал его же пассажир. ДТП произошло 21 декабря

Халатный водитель из Ивановской области попал под уголовное дело. Нарушение ПДД 25-летним парнем стало причиной аварии, в которой сильно пострадал его же пассажир. ДТП произошло 21 декабря прошлого года, рассказали в пресс-службе прокуратуры. Молодой человек ехал на «Тойоте Камри» по 80-му километру трассы «Владимир – Юрьев-Польский – Переславль-Залесский» в районе села Сорогужино. Водитель не учел