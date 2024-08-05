Во Владимире снимают сериал под названием «Чудо». В официальном телеграм-канале мэрии выложили видеоролик со съемок, в котором креативный продюсер рассказал о сюжете проекта. Сергей

Во Владимире снимают сериал под названием «Чудо». В официальном телеграм-канале мэрии выложили видеоролик со съемок, в котором креативный продюсер рассказал о сюжете проекта. Сергей Левитан, креативный продюсер сериала «Чудо» У нас добрый комедийный проект, куда внедряется полицейский, чтобы там разобраться в одном деле, о котором мы попозже расскажем, и этот полицейский сам исправляется и становится