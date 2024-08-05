Победитель регионального этапа конкурса профмастерства «Лучший лесной пожарный-2024» стал Дмитрий Новиков из Андреевского лесничества.

Победитель регионального этапа конкурса профмастерства «Лучший лесной пожарный-2024» стал Дмитрий Новиков из Андреевского лесничества. Об этом рассказала правительства Владимирской области.Соревнования проходили 2 августа в Судогодском районе. Участникам предстояло продемонстрировать свою силу и выносливость. Пожарные бегали, отжимались, подтягивались и преодолевали полосу препятствий. В итоге первое место занял Дмитрий Новиков.«Он представит Владимирскую область в федеральном этапе X Всероссийского конкурса профмастерства «Лучший лесной пожарный-2024», который пройдёт в сентябре в Московской области», - отмечается в сообщении пресс-службы.