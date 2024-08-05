Завершена регистрация кандидатов для участия в сентябрьских выборах в органы местного...

Завершена регистрация кандидатов для участия в сентябрьских выборах в органы местного самоуправления Владимирской областиДокументы от разных политических партий, а также в качестве самовыдвиженцев успели подать более 1000 человек. Они претендуют на 353 мандата.С 10 августа начинается новый этап избирательной кампании - агитация в СМИ. В единый день голосования 8 сентября в регионе пройдут 37 кампаний. В Коврове, Муроме, Владимире и Суздальском районе голосование будет идти три дня. В организации процесса будут задействованы 18 территориальных и 449 участковых избирательных комиссий.В списках избирателей - почти 500 тысяч жителей области. Главная особенность сентябрьских выборов: они будут особенно конкуренты. В них примут участие представители восьми партий. Это Единая Россия, КПРФ, ЛДПР, Справедливая Россия, Партия пенсионеров, Новые люди, а также Партия возрождения России и Партия социальной защиты.Вадим Минаев, председатель Избирательной комиссии Владимирской области:- Там, где выборы будут проходить в течении одного дня, избиратели, которые в силу тех или иных причин, не могут принять участие в процедуре голосования, могут в течении 10 дней досрочно проголосовать в территориальной избирательной комиссии.