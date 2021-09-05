05.09.2021

2021-09-05 17:10:14

Современная музыка и историческое наследие соединились в одном проекте

У Храма Покрова на Нерли, звучат современные ритмы...Как ребята из нового музыкального проекта открывают Россию для себя и других- расскажет Мария Платанюк.



Проект, в котором соединились наследие и современные ритмы.



Храм Покрова на Нерли- белая лебедь с высоты птичьего полёта. В кадре - потрясающий закат над Боголюбовским лугом, где установлен диджейский пульт. А сам сет - возможность замедлить бег, вслушаться, всмотреться. Это музыкальное путешествие по необъятной и такой разной России. По словам ребят, для аудитории - это действительно открытия разных регионов страны. Все эпизоды выкладывают в Инстаграм. Даниэль Красильников, создатель проекта "Discovery Sessions": “Главная идея проекта состоит в том, чтобы привлечь аудиторию, прежде всего, молодёжную, посредством музыкальных перфомансов, побывать в живописных местах нашей страны”.



Проект запустили в июне 2021-ого года. Первый эпизод сняли в Каменном городе Пермского края. Памятнике природы. Считается, что он образовался в русле реки, которая протекала здесь миллионы лет назад. Пробив течением подобие улиц и арок. Премьера эпизода прошла в начале августа. Новые - уже в работе.



"Discovery Sessions"- молодая, небольшая, но энергичная команда. Авторы идеи- москвичи Даниэль Красильников и Павел Таянко, съёмку с земли ведёт оператор Артём Васенин, второй оператор - ребята задействуют коптеры - Мария Крепак. Приглашенный артис т- Вадим Тихомиров. Он отвечает за сеты. Вадим Тихомиров, участник проекта "Discovery Sessions": “Когда мои друзья предложили мне участие в этом проекте, я сразу предложил Владимир, там находятся памятники белокаменного зодчества. Золотые ворота, Успенский и Дмитриевский соборы, храм Покрова на Нерли. Там потрясающие закаты, и я счастлив, что второй эпизод снят в этом месте”.



Команда проекта планирует выпускать по музыкальному эпизоду раз в месяц. Анонсируя новые видео.



Каждый ролик выверяют до деталей. К примеру, для съёмки у храма Покрова на Нерли рядом с пультом появился каравай, а диджей надел русскую рубаху с вышивкой. Кстати, владимирский эпизод вызвал большой "сетевой" интерес. Синтез истории и музыки, именно современной- формат, который оставляет отклик и "собирает лайки". Планы - грандиозные. "Дискооткрытия" продолжатся. Вадим Тихомиров, участник проекта "Discovery Sessions": “Мы очень надеемся, что жители Владимира по достоинству оценили этот выпуск...”



Даниэль Красильников, создатель проекта "Discovery Sessions": “Будем открывать эти места в самой России. Мы планируем проехать её с запада на восток. Показать всё самое красивое, сокровенное, сделать общедоступным”.



Проект создатели называют аудиовизуальным. Его девиз- "Подчёркивая лучшее, создаём уникальное". Амбициозно, смело. Со ставкой на аудиторию "миллениалов". И, конечно, с важным посылом. Возможно, услышав эти сеты, любители музыки решат увидеть эти красоты Россию воочию. Купив билет на поезд или самолёт, и, скачав один из треков проекта "Открытия", в свой личный плэйлист.



Мария Платанюк "Вести-Владимир".