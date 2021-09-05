Темой игры стала безопасность дома и на улице.

В рамках «Десятилетия детства» член общественного совета при УМВД России по Владимирской области Ольга Казурова совместно с сотрудниками регионального УМВД подготовила тематическую видеоигру для школьников. Темой интерактива стало безопасное поведение дома и на улице.Первыми участниками игры стали ребята, отдыхающие в загородном лагере «Олимп».В процессе игры на большом видеоэкране участникам озвучивались вопросы и несколько вариантов ответа на них. В том числе, мальчишкам и девчонкам предлагалось проверить свои знания Правил дорожного движения, поведения на улице с незнакомцами, знания своих прав и обязанностей, а также вспомнить правила безопасности в сети Интернет.На большинство вопросов участники игры ответили верно, доказав, что проводимая сотрудниками полиции и общественниками профилактическая работа не проходит даром.Ребята отметили, что в такой формат мероприятия в нынешних условиях не только удобен, но и полезен.